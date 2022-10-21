Турецкие банки начали отказывать россиянам в открытии счетов под разными предлогами

У россиян возникли проблемы с открытием карт в Турции. Местные банки не справляются из-за наплыва приезжих, поэтому выставляют дополнительные требования при обслуживании клиентов, чтобы сократить поток. Об этом пишет РБК.

Уехавший в Стамбул россиянин рассказал изданию, что обошёл пятнадцать отделений крупных турецких банков и лишь в последнем смог открыть счёт. По его словам, где-то ему отказали, потому что якобы не обслуживают иностранцев, в другом банке попросили разрешение на работу в Турции, а некоторые финансовые учреждения объяснили, что им нужен заградительный депозит в размере пяти тысяч долларов.

"Если человек обратится в банк самостоятельно, то с высокой долей вероятности ему могут отказать в обслуживании. Но сотрудники турецких банков не могут прямо сказать нет, поэтому придумывают условия, на которые человек не согласится", — сказала банковский посредник Елена Чернышова.