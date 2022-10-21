Турецкие банки начали отказывать россиянам в открытии счетов под разными предлогами
РБК: Россияне начали испытывать проблемы с открытием банковских карт в Турции
У россиян возникли проблемы с открытием карт в Турции. Местные банки не справляются из-за наплыва приезжих, поэтому выставляют дополнительные требования при обслуживании клиентов, чтобы сократить поток. Об этом пишет РБК.
Уехавший в Стамбул россиянин рассказал изданию, что обошёл пятнадцать отделений крупных турецких банков и лишь в последнем смог открыть счёт. По его словам, где-то ему отказали, потому что якобы не обслуживают иностранцев, в другом банке попросили разрешение на работу в Турции, а некоторые финансовые учреждения объяснили, что им нужен заградительный депозит в размере пяти тысяч долларов.
"Если человек обратится в банк самостоятельно, то с высокой долей вероятности ему могут отказать в обслуживании. Но сотрудники турецких банков не могут прямо сказать нет, поэтому придумывают условия, на которые человек не согласится", — сказала банковский посредник Елена Чернышова.
Ссылаясь на свои источники, РБК отмечает, что наиболее лояльны к россиянам без вида на жительство только четыре турецких банка: Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bank и Denizbank.
Напомним, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили отказаться от использования российской платёжной системы "Мир". Как сообщалось, такие планы финорганизаций Турции — пример того, как вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы. Позже турецкие VakıfBank и Halkbank опровергли слухи об отказе от платёжной системы "Мир".
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