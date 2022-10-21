Скандальный шахматист Ханс Ниманн подал в суд на чемпиона мира Магнуса Карлсена
Шахматист Ниманн подал в суд на Карлсена и потребовал 100 миллионов долларов за клевету
Американский шахматист Ханс Ниманн ответил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену на обвинения в жульничестве. Спортсмен будет судиться с обидчиком и даже намерен взыскать с него 100 миллионов долларов.
В "Твиттере" Ниманн опубликовал поданное в суд исковое заявление. В качестве ответчиков в документе указаны Карлсен и его компания Play Magnus Group, а также веб-сайт chess.com и его глава Дэнни Ренш. Кроме того, там фигурирует ещё один американский шахматист, обвинявший истца в читерстве, — Хикару Накамура.
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Как уже писал Лайф, американского шахматиста Ханса Ниманна подозревают в получении незаконной помощи более чем в 100 онлайн-партиях. Речь идёт о партиях 2020 года, в которых были и призовые. Выводы о незаконной помощи сделали на основе инструментов обнаружения мошенничества. В частности, ходы игрока сравнили с ходами, рекомендованными мощными суперкомпьютерами.
ТАСС / EPA / MICHAEL THOMAS