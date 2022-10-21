Скандальный шахматист Ханс Ниманн подал в суд на чемпиона мира Магнуса Карлсена

Американский шахматист Ханс Ниманн ответил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену на обвинения в жульничестве. Спортсмен будет судиться с обидчиком и даже намерен взыскать с него 100 миллионов долларов.

В "Твиттере" Ниманн опубликовал поданное в суд исковое заявление. В качестве ответчиков в документе указаны Карлсен и его компания Play Magnus Group, а также веб-сайт chess.com и его глава Дэнни Ренш. Кроме того, там фигурирует ещё один американский шахматист, обвинявший истца в читерстве, — Хикару Накамура.