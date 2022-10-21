ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области, завербованного СБУ
ФСБ выявила жителя Ульяновской области, которого Служба безопасности Украины завербовала ради получения информации "военного характера". Мужчине объявлено предостережение.
По данным регионального УФСБ, мужчину завербовали сотрудники СБУ, когда тот находился на территории Украины. Позже россиянин получил задание от кураторов — собрать сведения о дислокации подразделений ВС РФ. В спецслужбе уточняют, что действия завербованного не нанесли ущерба безопасности России, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности нет.
"Гражданину Российской Федерации объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", — добавили в ведомстве.
А ранее Лайф рассказывал про студента из Санкт-Петербурга, который был готов раскошелиться ради украинских спецслужб, но его планам помешали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Примечательно, что юноша учился на военной кафедре одного из петербургских вузов и имел доступ к государственной тайне. Студенту объяснили, что его действия, направленные против безопасности России, могут подпасть под статью о госизмене. Но пока ему вынесли официальное предостережение.
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