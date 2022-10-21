ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области, завербованного СБУ

По данным регионального УФСБ, мужчину завербовали сотрудники СБУ, когда тот находился на территории Украины. Позже россиянин получил задание от кураторов — собрать сведения о дислокации подразделений ВС РФ. В спецслужбе уточняют, что действия завербованного не нанесли ущерба безопасности России, в связи с чем основания для его привлечения к уголовной ответственности нет.

А ранее Лайф рассказывал про студента из Санкт-Петербурга, который был готов раскошелиться ради украинских спецслужб, но его планам помешали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Примечательно, что юноша учился на военной кафедре одного из петербургских вузов и имел доступ к государственной тайне. Студенту объяснили, что его действия, направленные против безопасности России, могут подпасть под статью о госизмене. Но пока ему вынесли официальное предостережение.