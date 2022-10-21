НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 09:18

Венгрия добилась, чтобы потолок цен на газ не распространялся на неё в случае принятия

Орбан заявил, что Венгрия отстояла право не следовать потолку цен на газ в случае принятия

Венгрия отстояла свою позицию на саммите ЕС в Брюсселе, там согласились сделать исключение для Будапешта, если будет одобрено предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ и его общеевропейских закупках. Об этом сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Мы договорились, что, даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии", написал он в соцсетях.

По его убеждению, тем самым Венгрия "предотвратила угрозу" оказаться без голубого топлива. Для страны и дальше остаются открытыми все возможности его покупки. Орбан подчеркнул важность принятого решения, потому что снизить цену на энергию в Венгрии получится "только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке". Премьер-министр добавил, что это была "долгая битва".

Орбан рассказал, как много раз грозился блокировать санкции ЕС

Орбан рассказал, как много раз грозился блокировать санкции ЕС

Накануне Орбан сообщил, что не только Венгрия выступает против инициативы Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ и утвердить общеевропейский механизм газовых закупок.

Обложка ©

Getty Images / Robert Michael / picture alliance

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров