Венгрия добилась, чтобы потолок цен на газ не распространялся на неё в случае принятия

Венгрия отстояла свою позицию на саммите ЕС в Брюсселе, там согласились сделать исключение для Будапешта, если будет одобрено предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ и его общеевропейских закупках. Об этом сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Мы договорились, что, даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии", — написал он в соцсетях.

По его убеждению, тем самым Венгрия "предотвратила угрозу" оказаться без голубого топлива. Для страны и дальше остаются открытыми все возможности его покупки. Орбан подчеркнул важность принятого решения, потому что снизить цену на энергию в Венгрии получится "только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке". Премьер-министр добавил, что это была "долгая битва".