В Новой Зеландии чиновников обязали общаться с народом простым языком
Новозеландских чиновников обязали говорить с народом на простом и доступном языке, соответствующий закон был принят в стране накануне. Теперь им запрещено использовать канцеляризмы и "сложные английские слова", чтобы людям с неполным образованием, ограниченными возможностями или низким уровнем английского было проще понимать их риторику. Предпочтение должно отдаваться "ясной, лаконичной и хорошо организованной" речи.
"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право знать, о чём их просит правительство", — заявила поддержавшая законопроект депутат Рэйчел Бояк, чьи слова приводит радиостанция RNZ.
Сообщается, что дебаты по законопроекту проходили в обстановке цитирования английских классиков, таких как Уильям Шекспир и Уильям Вордсворт.
Ранее Новая Зеландия ввела новые санкции против России. Под ограничения попали лица, связанные с новоприсоединёнными территориями РФ.
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Getty Images / Hagen Hopkins