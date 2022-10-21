В Новой Зеландии чиновников обязали общаться с народом простым языком

Новозеландских чиновников обязали говорить с народом на простом и доступном языке, соответствующий закон был принят в стране накануне. Теперь им запрещено использовать канцеляризмы и "сложные английские слова", чтобы людям с неполным образованием, ограниченными возможностями или низким уровнем английского было проще понимать их риторику. Предпочтение должно отдаваться "ясной, лаконичной и хорошо организованной" речи.