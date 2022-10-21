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21 октября, 09:41

В Новой Зеландии чиновников обязали общаться с народом простым языком

Новозеландских чиновников обязали говорить с народом на простом и доступном языке, соответствующий закон был принят в стране накануне. Теперь им запрещено использовать канцеляризмы и "сложные английские слова", чтобы людям с неполным образованием, ограниченными возможностями или низким уровнем английского было проще понимать их риторику. Предпочтение должно отдаваться "ясной, лаконичной и хорошо организованной" речи.

"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право знать, о чём их просит правительство", заявила поддержавшая законопроект депутат Рэйчел Бояк, чьи слова приводит радиостанция RNZ.

Сообщается, что дебаты по законопроекту проходили в обстановке цитирования английских классиков, таких как Уильям Шекспир и Уильям Вордсворт.

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Getty Images / Hagen Hopkins

Матвей Шандрыголов

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