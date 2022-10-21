Песков переадресовал вопрос о ситуации в Херсонской области Министерству обороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать военную обстановку в Херсонской области, переадресовав этот вопрос Министерству обороны. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в пятницу, когда представителю Кремля задали вопрос, отдавал ли Верховный главнокомандующий Владимир Путин приказы, касающиеся положения под Херсоном.