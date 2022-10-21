НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 09:51

Песков переадресовал вопрос о ситуации в Херсонской области Министерству обороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать военную обстановку в Херсонской области, переадресовав этот вопрос Министерству обороны. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в пятницу, когда представителю Кремля задали вопрос, отдавал ли Верховный главнокомандующий Владимир Путин приказы, касающиеся положения под Херсоном.

"Этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции. Рекомендую вам обратиться в Министерство обороны", — сказал Песков.

Граница возможностей: Почему ВСУ начали крупное наступление на Херсон, несмотря на три провала

Граница возможностей: Почему ВСУ начали крупное наступление на Херсон, несмотря на три провала

Ранее в пятницу ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Изначально сообщалось о двух погибших и десяти раненых, однако позже число жертв увеличилось до четырёх, пострадавших — до тринадцати. В том числе погибли два журналиста телерадиокомпании "Таврия".

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров