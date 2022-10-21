Песков переадресовал вопрос о ситуации в Херсонской области Министерству обороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать военную обстановку в Херсонской области, переадресовав этот вопрос Министерству обороны. Заявление прозвучало во время общения с журналистами в пятницу, когда представителю Кремля задали вопрос, отдавал ли Верховный главнокомандующий Владимир Путин приказы, касающиеся положения под Херсоном.
"Этот ваш вопрос касается непосредственно специальной военной операции. Рекомендую вам обратиться в Министерство обороны", — сказал Песков.
Ранее в пятницу ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Изначально сообщалось о двух погибших и десяти раненых, однако позже число жертв увеличилось до четырёх, пострадавших — до тринадцати. В том числе погибли два журналиста телерадиокомпании "Таврия".
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