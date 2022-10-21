Почему ВСУ начали крупное наступление на Херсон, несмотря на три провала Несмотря на прибытие подкреплений ВС РФ, украинская армия всё-таки пошла в наступление на Херсон. Для чего Украине нужна эта атака и как Россия отражает удар — в материале Лайфа. 77198 77198 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

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19 октября после артподготовки ВСУ предприняли попытку удара в направлении Новая Каменка – Берислав. В бой бросили батальон пехоты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и танковый батальон 17-й бригады. Атака началась с попытки прорыва одной из бронегрупп ВСУ по направлению Новой Каменки со стороны Новогригоровки и продвижения другой бронегруппы к Дудчанам и Меловому Бериславского района. Противник бросил в бой 20 танков, около 20 БМП и большое количество бронемашин.

Несмотря на привлечение крупных сил, атака ВСУ на Бериславском направлении захлебнулась уже к обеду. По вражеской бронетехнике ударили российские ПТРК "Конкурс-М" и "Корнет", затем в бой вступили бойцы 126-й бригады береговой обороны. В отражении наступления на Херсон также участвовали 83-я ОДШБ, 11-я ОГДШБ и 80-я отдельная мотострелковая бригада. Следом по наступающим колоннам противника ударили российские штурмовики Су-25 и разведывательно-ударные вертолёты Ка-52. Военные эксперты считают, что на Херсонщине противник уже попал в ловушку, выйти из которой без потерь будет невозможно.

Военнослужащие у противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс-М". Фото © ТАСС / Виталий Невар

Карта спецоперации на Украине

После неудачной атаки ВСУ ввели резервы — подразделения 28-й ОМБР и танковую роту 17-й бригады. Вечером того же дня ВСУ попытались прорвать оборону возле села Правдино, бросив в бой бронегруппу из трёх БМП. Однако бойцы 56-го десантно-штурмового полка ВС РФ уничтожили две бронемашины из ПТУР. В результате атака была отбита. Военные эксперты отмечают, что противник будет предпринимать такие попытки снова и снова.

У них там максимальное количество скопленных мобильных групп. Поэтому эти попытки будут продолжаться, пока они не решатся на некий генеральный штурм. Единственный вопрос состоит в том, будет ли перед этим подорвана Каховская дамба или не будет. Потому что, если будет, все, кто находятся на правом берегу, будут отрезаны от снабжения на два-три дня, и ВСУ попытаются этим воспользоваться. Они сейчас туда стягивают силы, артиллерию, всё туда стягивают, потому что перед ними поставили такую главную задачу. Они всё это анонсировали ещё летом, но тогда у них там было всего три батальонных группы, сейчас гораздо больше Алексей Леонков Военный эксперт

Отмечается, что противник будет пытаться прорвать оборону ВС РФ возле Снигирёвки, Белозерки и Берислава и занять эти населённые пункты.

Карта спецоперации на Украине Смотреть

Эвакуация Херсона

Ранее была запланирована эвакуация жителей Херсонской области с правого берега — в первую очередь речь идёт о Бериславском, Белозерском, Александровском и Снигирёвском районах. В общей сложности планируют переправить в безопасные места около 50 тысяч человек. Уже сейчас тысячи жителей Херсонской области покидают районы, рядом с которыми гремят бои. Важно отметить, что многие херсонцы верят в то, что это временная мера и что скоро они вернутся домой.

Организованное перемещение жителей на другой берег Днепра в Херсоне, 19 октября 2022 года. Фото © ТАСС / Дмитрий Мармышев

В свете этого идёт попытка осмыслить и трактовать слова командующего Объединённой группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина о том, что не исключено "принятие непростых решений".

Украинские СМИ и местные лидеры общественного мнения считают, что таким образом генерал готовит общественность к тому, что ВС РФ будет вынуждена оставить правый берег. Диаметрально противоположный прогноз — возможное применение Россией тактического ядерного оружия против ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Лайфом отметил, что возможен третий сценарий.

Я думаю, не правы ни те, ни другие. По-моему, речь идёт о нанесении ударов по таким целям, по которым раньше не били. Ведь у нас как бы всё постепенно: сейчас выводятся из строя энергоструктура и узлы связи, которые раньше не трогали. Я думаю, следующим этапом будут удары по центрам исполнения решения. Не по центрам принятия решений — они находятся не на территории Украины. Как раз по центру исполнения — по Банковой — может прилететь удар. Ущерб может быть серьёзным. Но в целом оставляем всё на откуп нашего командования — ему виднее. Мы не владеем всей полнотой оперативной обстановки, можем только догадываться Алексей Леонков Военный эксперт

По мнению ряда экспертов, пока в Киеве считают, что находятся в наступлении, у ВСУ счёт пошёл если не на дни, то на недели. И есть два фактора, которые заставляют украинских военных атаковать из последних сил. Скоро начнётся сезон дождей, а осенняя распутица — беда для танков. К тому же скоро прибудут подкрепления ВС РФ, что усилит российскую группировку — и численное преимущество перестанет быть козырем украинской армии. Фоном идёт разбалансировка энергосистемы Украины, которая сильно подтачивает возможности ВСУ.

Ещё один фактор, который беспокоит и Киев, — российские дроны "Герань-2". Сейчас они выводят из строя энергосистему и военные объекты, но почему бы их не использовать на фронте, тем более что так уже делали. По данным Института изучения войны (ISW), в тактике ведения спецоперации наметились кардинальные изменения — и украинский Генштаб вряд ли мог их учесть.

Если посмотреть на карту местности, херсонский участок крайне неудачный для наступления ВСУ. Это степная ровная местность с большими открытыми участками — всё видно как на ладони. Противник может предпринять попытку форсировать Днепр и подойти к Херсону с востока, а может пойти в наступление со стороны Николаева. Для форсирования у ВСУ недостаточно сил, для реализации второго сценария тоже мало шансов, если учитывать степень подготовленности ВС РФ.

Фото © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto Сколько продлятся бои за Херсон? 0 Ещё неделю-две До зимы До следующего года

Авторы Сергей Андреев