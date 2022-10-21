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Почему ВСУ начали крупное наступление на Херсон, несмотря на три провала

Несмотря на прибытие подкреплений ВС РФ, украинская армия всё-таки пошла в наступление на Херсон. Для чего Украине нужна эта атака и как Россия отражает удар — в материале Лайфа.

Опубликовано 20 октября 2022, 21:40
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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Последние новости с фронта на Украине

19 октября после артподготовки ВСУ предприняли попытку удара в направлении Новая Каменка – Берислав. В бой бросили батальон пехоты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и танковый батальон 17-й бригады. Атака началась с попытки прорыва одной из бронегрупп ВСУ по направлению Новой Каменки со стороны Новогригоровки и продвижения другой бронегруппы к Дудчанам и Меловому Бериславского района. Противник бросил в бой 20 танков, около 20 БМП и большое количество бронемашин.

Несмотря на привлечение крупных сил, атака ВСУ на Бериславском направлении захлебнулась уже к обеду. По вражеской бронетехнике ударили российские ПТРК "Конкурс-М" и "Корнет", затем в бой вступили бойцы 126-й бригады береговой обороны. В отражении наступления на Херсон также участвовали 83-я ОДШБ, 11-я ОГДШБ и 80-я отдельная мотострелковая бригада. Следом по наступающим колоннам противника ударили российские штурмовики Су-25 и разведывательно-ударные вертолёты Ка-52. Военные эксперты считают, что на Херсонщине противник уже попал в ловушку, выйти из которой без потерь будет невозможно.

Военнослужащие у противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс-М". Фото © ТАСС / Виталий Невар

Военнослужащие у противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс-М". Фото © ТАСС / Виталий Невар

Почему ВСУ бросили Красный Лиман и рвутся к Херсону
Почему ВСУ бросили Красный Лиман и рвутся к Херсону

Карта спецоперации на Украине

После неудачной атаки ВСУ ввели резервы — подразделения 28-й ОМБР и танковую роту 17-й бригады. Вечером того же дня ВСУ попытались прорвать оборону возле села Правдино, бросив в бой бронегруппу из трёх БМП. Однако бойцы 56-го десантно-штурмового полка ВС РФ уничтожили две бронемашины из ПТУР. В результате атака была отбита. Военные эксперты отмечают, что противник будет предпринимать такие попытки снова и снова.

У них там максимальное количество скопленных мобильных групп. Поэтому эти попытки будут продолжаться, пока они не решатся на некий генеральный штурм. Единственный вопрос состоит в том, будет ли перед этим подорвана Каховская дамба или не будет. Потому что, если будет, все, кто находятся на правом берегу, будут отрезаны от снабжения на два-три дня, и ВСУ попытаются этим воспользоваться. Они сейчас туда стягивают силы, артиллерию, всё туда стягивают, потому что перед ними поставили такую главную задачу. Они всё это анонсировали ещё летом, но тогда у них там было всего три батальонных группы, сейчас гораздо больше

Алексей Леонков

Военный эксперт

У них там максимальное количество скопленных мобильных групп. Поэтому эти попытки будут продолжаться, пока они не решатся на некий генеральный штурм. Единственный вопрос состоит в том, будет ли перед этим подорвана Каховская дамба или не будет. Потому что, если будет, все, кто находятся на правом берегу, будут отрезаны от снабжения на два-три дня, и ВСУ попытаются этим воспользоваться. Они сейчас туда стягивают силы, артиллерию, всё туда стягивают, потому что перед ними поставили такую главную задачу. Они всё это анонсировали ещё летом, но тогда у них там было всего три батальонных группы, сейчас гораздо больше
У них там максимальное количество скопленных мобильных групп. Поэтому эти попытки будут продолжаться, пока они не решатся на некий генеральный штурм. Единственный вопрос состоит в том, будет ли перед этим подорвана Каховская дамба или не будет. Потому что, если будет, все, кто находятся на правом берегу, будут отрезаны от снабжения на два-три дня, и ВСУ попытаются этим воспользоваться. Они сейчас туда стягивают силы, артиллерию, всё туда стягивают, потому что перед ними поставили такую главную задачу. Они всё это анонсировали ещё летом, но тогда у них там было всего три батальонных группы, сейчас гораздо больше

Отмечается, что противник будет пытаться прорвать оборону ВС РФ возле Снигирёвки, Белозерки и Берислава и занять эти населённые пункты.

Карта спецоперации на Украине

Эвакуация Херсона

Ранее была запланирована эвакуация жителей Херсонской области с правого берега — в первую очередь речь идёт о Бериславском, Белозерском, Александровском и Снигирёвском районах. В общей сложности планируют переправить в безопасные места около 50 тысяч человек. Уже сейчас тысячи жителей Херсонской области покидают районы, рядом с которыми гремят бои. Важно отметить, что многие херсонцы верят в то, что это временная мера и что скоро они вернутся домой.

Организованное перемещение жителей на другой берег Днепра в Херсоне, 19 октября 2022 года. Фото © ТАСС / Дмитрий Мармышев

Организованное перемещение жителей на другой берег Днепра в Херсоне, 19 октября 2022 года. Фото © ТАСС / Дмитрий Мармышев

В свете этого идёт попытка осмыслить и трактовать слова командующего Объединённой группировкой войск ВС РФ в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина о том, что не исключено "принятие непростых решений".

Украинские СМИ и местные лидеры общественного мнения считают, что таким образом генерал готовит общественность к тому, что ВС РФ будет вынуждена оставить правый берег. Диаметрально противоположный прогноз — возможное применение Россией тактического ядерного оружия против ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Лайфом отметил, что возможен третий сценарий.

Я думаю, не правы ни те, ни другие. По-моему, речь идёт о нанесении ударов по таким целям, по которым раньше не били. Ведь у нас как бы всё постепенно: сейчас выводятся из строя энергоструктура и узлы связи, которые раньше не трогали. Я думаю, следующим этапом будут удары по центрам исполнения решения. Не по центрам принятия решений — они находятся не на территории Украины. Как раз по центру исполнения — по Банковой — может прилететь удар. Ущерб может быть серьёзным. Но в целом оставляем всё на откуп нашего командования — ему виднее. Мы не владеем всей полнотой оперативной обстановки, можем только догадываться

Алексей Леонков

Военный эксперт

Я думаю, не правы ни те, ни другие. По-моему, речь идёт о нанесении ударов по таким целям, по которым раньше не били. Ведь у нас как бы всё постепенно: сейчас выводятся из строя энергоструктура и узлы связи, которые раньше не трогали. Я думаю, следующим этапом будут удары по центрам исполнения решения. Не по центрам принятия решений — они находятся не на территории Украины. Как раз по центру исполнения — по Банковой — может прилететь удар. Ущерб может быть серьёзным. Но в целом оставляем всё на откуп нашего командования — ему виднее. Мы не владеем всей полнотой оперативной обстановки, можем только догадываться
Я думаю, не правы ни те, ни другие. По-моему, речь идёт о нанесении ударов по таким целям, по которым раньше не били. Ведь у нас как бы всё постепенно: сейчас выводятся из строя энергоструктура и узлы связи, которые раньше не трогали. Я думаю, следующим этапом будут удары по центрам исполнения решения. Не по центрам принятия решений — они находятся не на территории Украины. Как раз по центру исполнения — по Банковой — может прилететь удар. Ущерб может быть серьёзным. Но в целом оставляем всё на откуп нашего командования — ему виднее. Мы не владеем всей полнотой оперативной обстановки, можем только догадываться

По мнению ряда экспертов, пока в Киеве считают, что находятся в наступлении, у ВСУ счёт пошёл если не на дни, то на недели. И есть два фактора, которые заставляют украинских военных атаковать из последних сил. Скоро начнётся сезон дождей, а осенняя распутица — беда для танков. К тому же скоро прибудут подкрепления ВС РФ, что усилит российскую группировку — и численное преимущество перестанет быть козырем украинской армии. Фоном идёт разбалансировка энергосистемы Украины, которая сильно подтачивает возможности ВСУ.

Для чего на самом деле генерала Суровикина назначили командующим СВО на Украине
Для чего на самом деле генерала Суровикина назначили командующим СВО на Украине

Ещё один фактор, который беспокоит и Киев, — российские дроны "Герань-2". Сейчас они выводят из строя энергосистему и военные объекты, но почему бы их не использовать на фронте, тем более что так уже делали. По данным Института изучения войны (ISW), в тактике ведения спецоперации наметились кардинальные изменения — и украинский Генштаб вряд ли мог их учесть.

Если посмотреть на карту местности, херсонский участок крайне неудачный для наступления ВСУ. Это степная ровная местность с большими открытыми участками — всё видно как на ладони. Противник может предпринять попытку форсировать Днепр и подойти к Херсону с востока, а может пойти в наступление со стороны Николаева. Для форсирования у ВСУ недостаточно сил, для реализации второго сценария тоже мало шансов, если учитывать степень подготовленности ВС РФ.

Почему ВСУ ускорили наступление после частичной мобилизации в России
Почему ВСУ ускорили наступление после частичной мобилизации в России
https://static.life.ru/publications/2022/7/28/9650437874.489515.jpg

Фото © Getty Images / Celestino Arce / NurPhoto

Сколько продлятся бои за Херсон?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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