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21 октября, 09:53

Песков: Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Точной даты завершения частичной мобилизации в России пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Какой-то более точной даты нет", — отметил представитель Кремля, напомнив слова Владимира Путина о скором завершении мобилизационных мероприятий.

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Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, из запланированных 300 тысяч человек на тот момент было призвано 222 тысячи. 17 октября мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие.

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ТАСС / Сергей Медведев

Александр Юнашев

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