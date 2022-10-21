Песков: Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет

Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, из запланированных 300 тысяч человек на тот момент было призвано 222 тысячи. 17 октября мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие.