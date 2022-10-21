Песков заявил, что создание газового хаба в Турции отвечает интересам обеих стран
Создание газового хаба в Турции отвечает интересам и Москвы, и Анкары. Такое мнение выразил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он напомнил, что сама идея концептуально была поддержана турецким лидером Реджепом Эрдоганом на недавней встрече в Астане.
"Президенты [России и Турции] дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, собственно, которая в интересах и Москвы, и Анкары. Поэтому сейчас все нюансы будут прорабатывать", — резюмировал представитель Кремля.
Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Это позволило бы "регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски" цены на газ, которые сегодня "заоблачные". Эрдоган позитивно воспринял эту идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через него будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках".
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