Песков заявил, что создание газового хаба в Турции отвечает интересам обеих стран

Создание газового хаба в Турции отвечает интересам и Москвы, и Анкары. Такое мнение выразил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он напомнил, что сама идея концептуально была поддержана турецким лидером Реджепом Эрдоганом на недавней встрече в Астане.