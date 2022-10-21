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21 октября, 10:06

Песков: Кремль высоко оценивает промежуточные итоги работы упразднённого Ростуризма

Кремль высоко оценивает промежуточные итоги работы Федерального агентства по туризму (Ростуризм), а упразднение ведомства никак не связано с дискуссией на профильном заседании Госсовета во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства. Эта работа будет продолжена. И в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма здесь в данном случае повышается уровень этой работы", — заявил Песков.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Его функции переданы Минэкономразвития. Цель изменений — оптимизация госуправления в сфере туризма и повышение эффективности развития отрасли.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Артур Белкин

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