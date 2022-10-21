Песков: Кремль высоко оценивает промежуточные итоги работы упразднённого Ростуризма

Кремль высоко оценивает промежуточные итоги работы Федерального агентства по туризму (Ростуризм), а упразднение ведомства никак не связано с дискуссией на профильном заседании Госсовета во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, все высоко оценивают промежуточные итоги работы ведомства. Эта работа будет продолжена. И в связи с достаточно амбициозными планами развития внутреннего туризма здесь в данном случае повышается уровень этой работы", — заявил Песков.