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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 10:19
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Песков: Уроки из ошибок при частичной мобилизации извлекаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об улучшении ситуации с ошибками и недочётами при проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что пока рано делать какие-либо выводы, напомнив, что хоть в некоторых регионах мобилизация уже закончилась, но в других субъектах РФ всё ещё продолжается.

"Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся. Давайте дождёмся, когда она (мобилизация. — Прим. Лайфа) будет завершена уже по всей стране", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин продолжает держать на контроле подготовку мобилизованных россиян. Так, вчера глава государства посетил полигон в Рязанской области, где проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районах СВО.

Путин пообщался с одним из мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Путин пообщался с одним из мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Вместе с президентом ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области также проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу. В ходе поездки Путин даже лично опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Верховный главнокомандующий надел наушники и защитные очки, а затем сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.

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ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Александр Юнашев
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