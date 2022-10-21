Песков: Уроки из ошибок при частичной мобилизации извлекаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об улучшении ситуации с ошибками и недочётами при проведении частичной мобилизации в стране. Он отметил, что пока рано делать какие-либо выводы, напомнив, что хоть в некоторых регионах мобилизация уже закончилась, но в других субъектах РФ всё ещё продолжается.

"Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся. Давайте дождёмся, когда она (мобилизация. — Прим. Лайфа) будет завершена уже по всей стране", — сказал он журналистам.