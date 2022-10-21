Песков: Перспективы возвращения Джонсона на пост премьера являются делом Британии

Возможное возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании является сугубо внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что Россия не имеет привычки вмешиваться в дела других стран.

"Это не наше дело, это внутреннее дело Великобритании, вмешиваться в чужие дела, в отличие от других стран, обыкновения не имеем", — сказал Песков.