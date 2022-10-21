Песков заявил, что истина о диверсии на "Северных потоках" многих удивит в Европе

Россия получает отказы при попытках принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках", хотя правда о виновнике инцидента многих бы удивила в европейских странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане", — пояснил представитель Кремля.