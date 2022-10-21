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21 октября, 10:15

Песков заявил, что истина о диверсии на "Северных потоках" многих удивит в Европе

Россия получает отказы при попытках принять участие в расследовании диверсии на "Северных потоках", хотя правда о виновнике инцидента многих бы удивила в европейских странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По возможным исполнителям наши соображения и наши предварительные предположения хорошо известны. Каких-то новых данных у нас в настоящий момент появиться не может, потому что мы лишены возможности принимать участие в расследовании этого акта саботажа, этой диверсии. Информацией с нами не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане", пояснил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва продолжает активную работу по дипломатическим каналам с Германией, Швецией и Данией. Однако страны демонстрируют нежелание вместе с Россией "докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет установлена и предана огласке".

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Песков назвал абсурдным стремление Европы обвинить РФ во взрывах на "Северных потоках"

Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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