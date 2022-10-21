Политолог назвала главные причины отставки Трасс спустя всего шесть недель
Политолог Ананьева рассказала о причинах отставки премьера Британии Трасс
Лиз Трасс. Фото © Getty Images / Rob Pinney
К такой быстрой отставке с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс привели катастрофические меры, предпринимаемые ею. Глава кабмина пробыла в должности всего 45 дней, что стало историческим антирекордом королевства.
"События начали разворачиваться очень быстро. Программа, которую она предложила, вызвала сильные волнения на рынке и недовольство у Банка Англии и даже у МВФ и ФРС США. Затем она уволила министра финансов, призвала нового, который отверг её программу, с которой она победила на выборах лидера партии", — пояснила политолог радио "Комсомольская правда".
Последней каплей, предрешившей судьбу Трасс, стало принуждение соратников по партии голосовать против резолюции лейбористов о запрете на добычу сланцевого газа в Южной Англии, считает эксперт. По её оценке, все депутаты Консервативной партии хотели поддержать документ, но премьер заставила их "под психологическим и даже физическим давлением" проголосовать против.
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.