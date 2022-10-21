Политолог назвала главные причины отставки Трасс спустя всего шесть недель

К такой быстрой отставке с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс привели катастрофические меры, предпринимаемые ею. Глава кабмина пробыла в должности всего 45 дней, что стало историческим антирекордом королевства.

"События начали разворачиваться очень быстро. Программа, которую она предложила, вызвала сильные волнения на рынке и недовольство у Банка Англии и даже у МВФ и ФРС США. Затем она уволила министра финансов, призвала нового, который отверг её программу, с которой она победила на выборах лидера партии", — пояснила политолог радио "Комсомольская правда".