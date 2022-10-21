СПЧ обратился в международные организации из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне

Глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращения в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с требованием отреагировать на обстрел переправы в Херсоне. Его слова приводит телеграм-канал СПЧ.

"Я сегодня направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием немедленно отреагировать на это вопиющее военное преступление Киева. На протяжении десятков лет западные институты навязчиво учили нас, как нужно соблюдать права человека. И какими на поверку оказались эти "учителя?" — указал он.