СПЧ обратился в международные организации из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне
Глава СПЧ Фадеев направил обращения в ОБСЕ и ООН из-за удара ВСУ по переправе в Херсоне
Глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращения в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с требованием отреагировать на обстрел переправы в Херсоне. Его слова приводит телеграм-канал СПЧ.
"Я сегодня направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием немедленно отреагировать на это вопиющее военное преступление Киева. На протяжении десятков лет западные институты навязчиво учили нас, как нужно соблюдать права человека. И какими на поверку оказались эти "учителя?" — указал он.
Как подчеркнул Фадеев, постоянное игнорирование информации "о военных преступлениях Киева свидетельствует об ангажированности ведущих международных структур, призванных защищать и продвигать права человека".
Напомним, накануне ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. При атаке погибло четыре человека, пострадало 13. В числе жертв — два журналиста телерадиокомпании "Таврия". СК РФ возбудил уголовное дело.
ТАСС / Дмитрий Мармышев