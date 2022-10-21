ВС РФ уничтожили ангар ВСУ с иностранной техникой в Херсонской области

Вооружённые силы РФ нанесли удар по ангару ВСУ с иностранной военной техникой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новая Каменка в Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства", — отметил он.