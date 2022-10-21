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21 октября, 10:31

ВС РФ уничтожили ангар ВСУ с иностранной техникой в Херсонской области

Вооружённые силы РФ нанесли удар по ангару ВСУ с иностранной военной техникой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Новая Каменка в Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства", — отметил он.

Стали известны потери ВСУ за полтора месяца боёв под Херсоном

Стали известны потери ВСУ за полтора месяца боёв под Херсоном

А в начале октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные ударом "Искандера" уничтожили ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова

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