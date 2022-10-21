ВС РФ уничтожили ангар ВСУ с иностранной техникой в Херсонской области
Вооружённые силы РФ нанесли удар по ангару ВСУ с иностранной военной техникой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Новая Каменка в Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства", — отметил он.
А в начале октября Минобороны РФ сообщало, что российские военные ударом "Искандера" уничтожили ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
ТАСС / Станислав Красильников