Российские военные пресекли попытки 20 украинских диверсионных групп проникнуть в тыл
ВС РФ сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Российские военнослужащие сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Кроме того, предотвращены попытки проникновения в тёмное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнём российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении, задействовав на узком участке фронта до трёх батальонов, в том числе один танковый. Однако в результате действий ВС РФ подразделения ВСУ потерпели поражение и беспорядочно бежали. А 18 украинских военных в ходе боевых действий на этом направлении сдались в плен.
ТАСС / Таисия Воронцова