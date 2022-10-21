Российские военные пресекли попытки 20 украинских диверсионных групп проникнуть в тыл

Российские военнослужащие сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Кроме того, предотвращены попытки проникновения в тёмное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнём российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — сказал Конашенков на брифинге.