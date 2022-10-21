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Опубликовано 21 октября 2022, 10:38
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Российские военные пресекли попытки 20 украинских диверсионных групп проникнуть в тыл

ВС РФ сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Кроме того, предотвращены попытки проникновения в тёмное время суток в тыловые районы до двадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнём российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — сказал Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении, задействовав на узком участке фронта до трёх батальонов, в том числе один танковый. Однако в результате действий ВС РФ подразделения ВСУ потерпели поражение и беспорядочно бежали. А 18 украинских военных в ходе боевых действий на этом направлении сдались в плен.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Оксана Попова
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