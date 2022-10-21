НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 10:50

В Госдуме предложили освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога

Депутат ГД Власов предложил освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога

Депутат Госдумы РФ Василий Власов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить мобилизованных граждан страны от уплаты транспортного налога. Об этом пишет RT.

В своём письме парламентарий отмечает, что ему поступает от граждан целый ряд предложений расширить льготы для мобилизованных, в числе которых была и временная заморозка транспортного налога. Причиной тому называлась невозможность использовать свой автомобиль и другие транспортные средства во время мобилизации в ряды ВС РФ.

"Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации", — подчеркнул Власов.

Песков: Уроки из ошибок при частичной мобилизации извлекаются

Песков: Уроки из ошибок при частичной мобилизации извлекаются

Ранее Лайф рассказывал, что депутат Государственной думы Олег Леонов предложил выдавать мобилизованным дополнительные карты, чтобы обеспечить им возможность отправлять полученные деньги семье.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ARKADY BUDNITSKY

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров