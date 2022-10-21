В Госдуме предложили освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога
Депутат ГД Власов предложил освободить мобилизованных от уплаты транспортного налога
Депутат Госдумы РФ Василий Власов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить мобилизованных граждан страны от уплаты транспортного налога. Об этом пишет RT.
В своём письме парламентарий отмечает, что ему поступает от граждан целый ряд предложений расширить льготы для мобилизованных, в числе которых была и временная заморозка транспортного налога. Причиной тому называлась невозможность использовать свой автомобиль и другие транспортные средства во время мобилизации в ряды ВС РФ.
"Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации", — подчеркнул Власов.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Государственной думы Олег Леонов предложил выдавать мобилизованным дополнительные карты, чтобы обеспечить им возможность отправлять полученные деньги семье.
ТАСС / EPA / ARKADY BUDNITSKY