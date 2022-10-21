В Федерации русской лапты сочли прозрением возвращение игры на уроки физкультуры

Введение модуля лапты в школьную программу является отличной новостью, об этом "Газете.ру" заявил глава Федерации русской лапты России Сергей Фокин. По его словам, последние четыре года организация не оставляла попыток добиться такого решения.

"Этот модуль нам пытаются утвердить четыре года. Мы получили письмо от замминистра, что в 2022–2025 году она будет утверждена. Может быть, они решили ускориться в этом направлении. Прекрасно! Видимо, прозрение какое-то настало", — заявил он.

Как отметил Фокин, школьники могут и в городки упрощённые поиграть в зале, и в шашки русские, и в шахматы, и в русский хоккей. Он уверен, что "необязательно плодить чемпионов по олимпийским видам спорта". А вот лапта, по его словам, является простой, незатейливой и дешёвой игрой, которая быстро усваивается детьми.