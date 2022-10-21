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21 октября, 10:41

Погрузчик на полной скорости сбил двух сотрудников на складе Wildberries в Коледине

На складе Wildberries в деревне Коледино городского округа Подольск в Московской области погрузчик с несколькими прицеплёнными тележками на полной скорости сбил двух человек. Момент наезда попал на камеры наблюдения.

Погрузчик сбил двух человек на складе Wildberries в деревне Коледино в Подмосковье. Видео © VK / "Подслушано Вайлдберриз | Wildberries"

На кадрах видно, что гружёные телеги, которыми управляет водитель погрузчика, резко заносит на повороте, после чего они врезаются в двух сотрудников склада. Ничего не подозревавшие работники не успели среагировать на неожиданный манёвр, и их с силой отбросило на стоявшие рядом контейнеры. О состоянии пострадавших не сообщается.

"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries

"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries

Ранее писали, что в подмосковном Ногинске загорелся склад на территории предприятия "Ногинск-технопарк", огнём охвачено почти пять тысяч квадратных метров. Информация о причинах возгорания пока не известна.

Обложка ©

VK / "Подслушано Вайлдберриз | Wildberries"

Татьяна Миссуми

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