Погрузчик на полной скорости сбил двух сотрудников на складе Wildberries в Коледине

На складе Wildberries в деревне Коледино городского округа Подольск в Московской области погрузчик с несколькими прицеплёнными тележками на полной скорости сбил двух человек. Момент наезда попал на камеры наблюдения.

На кадрах видно, что гружёные телеги, которыми управляет водитель погрузчика, резко заносит на повороте, после чего они врезаются в двух сотрудников склада. Ничего не подозревавшие работники не успели среагировать на неожиданный манёвр, и их с силой отбросило на стоявшие рядом контейнеры. О состоянии пострадавших не сообщается.