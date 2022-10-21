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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 13:46

Депутат высказался о пользе возвращающейся в школы лапты

В Госдуме высказались о пользе возвращающейся в российские школы лапты

Заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков высказался о пользе возвращающейся в российские школы лапты.

"Очень правильное решение. Российская народная игра, в которую мы играли с малых лет, в какой-то момент была забыта, а в моду вошли зарубежные забавы. Но сейчас интерес к национальным видам спорта и спортивным играм в России очень высок", — сказал он в беседе с Лайфом.

Причём сделано это совершенно не искусственно. Это реальные настроения и желания россиян, отметил депутат. По его словам, лапта — одна из самых полезных, динамичных, развивающих игр, во время которой одновременно работает и голова, и тело. Кроме того, она всесезонна, помешать не сможет даже снег.

"Скоро выпадет снег, но это не помешает. Он утаптывается, краской наносится разметка. Поэтому у детей, проживающих в регионах с любыми климатическими условиями, будут все возможности заниматься круглый год", — заключил Бурлаков.

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Кстати, ранее россиянам посоветовали играть в лапту, чтобы быстро привести тело в хорошую физическую форму. Ведь необязательно постоянно посещать спортзалы, можно достигать высоких результатов играючи. Также в числе таких "развивающих" игр спортивные эксперты назвали SUP-сёрфинг, вышибалы, в список прочих полезных активностей вошла даже рыбалка.

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Ольга Годуненко
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