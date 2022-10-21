Заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков высказался о пользе возвращающейся в российские школы лапты.

"Очень правильное решение. Российская народная игра, в которую мы играли с малых лет, в какой-то момент была забыта, а в моду вошли зарубежные забавы. Но сейчас интерес к национальным видам спорта и спортивным играм в России очень высок", — сказал он в беседе с Лайфом.

Причём сделано это совершенно не искусственно. Это реальные настроения и желания россиян, отметил депутат. По его словам, лапта — одна из самых полезных, динамичных, развивающих игр, во время которой одновременно работает и голова, и тело. Кроме того, она всесезонна, помешать не сможет даже снег.

"Скоро выпадет снег, но это не помешает. Он утаптывается, краской наносится разметка. Поэтому у детей, проживающих в регионах с любыми климатическими условиями, будут все возможности заниматься круглый год", — заключил Бурлаков.