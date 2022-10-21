Юная журналистка "Таврии" рассказала, как осколок от снаряда ВСУ пробил ей грудь
Юная журналистка "Таврии" рассказала подробности обстрела ВСУ переправы в Херсоне
16-летняя журналистка телерадиокомпании "Таврия" Влада Луговская поделилась подробностями обстрела гражданской переправы в Херсоне со стороны ВСУ, в результате которого погибли четыре человека. Её комментарий в своём телеграм-канале опубликовал заместитель главы области Кирилл Стремоусов.
Юная журналистка "Таврии" рассказала подробности обстрела ВСУ переправы в Херсоне. Видео © t.me / Кирилл Стремоусов
"Я сейчас нахожусь в больнице, из меня достали вот такой вот осколок, который прилетел мне в грудь, пробил её насквозь и вылетел около рёбер. Попал он туда впоследствии ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту. Мы с колонной журналистов ждали переправу. Здесь все слышат какие-то фейерверки, работа ПВО, понятно. Все думают: ну ПВО и ПВО. Я сидела на заднем сиденье, резкий взрыв, я чувствую, что на меня сыплются стёкла", — рассказала Луговская.
Спас журналистку коллега-корреспондент, который вытащил её из машины и накрыл своим телом. По словам Луговской, военных на переправе не было, там была колонна мирных людей, которые хотели уехать в безопасное место, однако обстрелы ВСУ помешали им это сделать.
Напомним, накануне ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. При атаке погибло четыре человека, пострадало — 13. В числе жертв два журналиста телерадиокомпании "Таврия". СК РФ возбудил уголовное дело.
t.me / Кирилл Стремоусов