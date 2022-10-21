Юная журналистка "Таврии" рассказала, как осколок от снаряда ВСУ пробил ей грудь

"Я сейчас нахожусь в больнице, из меня достали вот такой вот осколок, который прилетел мне в грудь, пробил её насквозь и вылетел около рёбер. Попал он туда впоследствии ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту. Мы с колонной журналистов ждали переправу. Здесь все слышат какие-то фейерверки, работа ПВО, понятно. Все думают: ну ПВО и ПВО. Я сидела на заднем сиденье, резкий взрыв, я чувствую, что на меня сыплются стёкла", — рассказала Луговская.