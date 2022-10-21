Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда в России

В России на рынке труда ситуация стабильная, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Глава государства обратил внимание на то, что в регионе высокий уровень безработицы.

"Честно говоря, что неожиданно, уровень безработицы достаточно высокий. В целом по стране у нас на рынке труда всё стабильно, но почему-то у вас он выше, чем в среднем по России. 59-е место на 1 августа 2022 года", — пояснил президент.

Носов в свою очередь отметил, что свободные рабочие места в регионе есть. Однако, по его словам, дело в том, что в области много артелей, есть рыбная путина, у людей всегда есть возможность наняться и как минимум сезон отработать. Губернатор добавил, что власти региона есть над чем работать в данном направлении. Он заверил президента, что дополнительно обратит на это внимание.