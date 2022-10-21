Арестованный в Италии сын губернатора Усса отказался от экстрадиции в США

Арестованный в Италии сын губернатора Красноярского края Артём Усс отказался от экстрадиции в США. Об этом рассказал его адвокат Виничио Нардо по итогам заседания апелляционного суда Милана.

Напомним, ранее Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он арестован в Италии и ждёт экстрадиции в США. Ещё один из обвиняемых — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. При этом губернатор Красноярского края Александр Усс счёл политическими обвинения, предъявленные США его сыну.