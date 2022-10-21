Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика

"Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись", — сказал он, комментируя вчерашний визит президента на военный полигон, в ходе которого тот сам стрелял из винтовки.