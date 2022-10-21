Песков: Путин часто брал в руки оружие, это нормальная практика
Глава государства Владимир Путин брал в руки оружие весьма часто — это нормальная практика. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись", — сказал он, комментируя вчерашний визит президента на военный полигон, в ходе которого тот сам стрелял из винтовки.
"Чувствуете себя уверенно?": Путин пообщался с одним из мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Напомним, в четверг Путин вместе с министром обороны Шойгу проинспектировали ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Они проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Там президент лично опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Верховный главнокомандующий надел наушники и защитные очки, а затем сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.
ТАСС / Михаил Климентьев