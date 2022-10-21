Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Согласно многолетним наблюдениям, первый снег столица должна встретить лишь в начале ноября, об этом радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, никаких снежинок до конца этой недели столице не светит.

"Что касается вопроса, когда пойдёт первый снег и когда ляжет снежный покров, то это, конечно, прерогатива ноября. Я напомню, что, по многолетним наблюдениям, именно в ноябре, а в Москве это 10 ноября, обычно происходит переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений", — заявил метеоролог.