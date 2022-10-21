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21 октября, 11:24

Лукашенко не верит в возможность третьей мировой войны

Говоря о вероятности начала третьей мировой войны, белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что всем следует быть готовыми к любому развитию событий. Однако в то, что война произойдёт, он не верит.

"Но я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведёт к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?" — заявил Лукашенко во время визита на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области.

Также, по его словам, Белоруссия не собирается ни с кем воевать, война стране не нужна.

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Также Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому запретили вести переговоры с Россией. По его словам, президент Украины несамостоятелен.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Оксана Попова

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