Самая сильная женщина России Оксана Кошелева Скала рассказала о желании отправиться в зону проведения специальной военной "Операции Z". Ещё в первые дни введения в России частичной мобилизации спортсменка пошла в военкомат записываться добровольцем, смотря на бегство некоторых мужчин от исполнения воинского долга, пишет kp.ru.

"Аэропорты забиты мужчинами, которые поскорее стараются убежать из страны. И мне становилось невыносимо грустно. Хотелось спросить: "Ребята, вот вы уезжаете, а на кого вы всё оставляете? На женщин, на детей? Вы кого здесь бросаете? Если вы не идёте, я пойду, ладно, сидите дома. Идите отдыхайте в Дубае, или куда вы там сбежали от своей родины", — заявила она.

Несмотря на то что планы Скалы поддержали единицы из её окружения, она всё равно приехала в военкомат. Девушка была настроена крайне решительно и думала, что её сразу отправят на передовую, однако всё случилось совсем иначе. В военкомате ей задали положенные вопросы и уточнили про военную специальность, которой у Оксаны, к сожалению, не имеется. Зато есть опыт воинской службы. По словам девушки, ещё в юности она хотела связать свою жизнь со службой в армии и даже собиралась поступать в школу прапорщиков, однако не сложилось.

"Мне сказали, что у меня есть черта характера, которая в армии мешает. Я обдумывала приказы, прежде чем их исполнить, рассуждала. Таким людям в войсках трудно. <...> Сейчас всё по-другому, я выросла, и, если бы попала на передовую, характер бы не показывала, конечно. Всё-таки на кону жизнь", — поделилась спортсменка.

В итоге девушку не взяли добровольцем, отметив, что обязательно будут иметь её в виду, если "понадобятся новые силы", однако она совершенно не расстраивается и настраивает себя на лучшее.