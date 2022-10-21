Сильнейшая женщина России пристыдила мужчин и попросилась воевать вместо них
Самая сильная женщина России Оксана Скала попросилась добровольцем в зону СВО
Оксана Кошелева. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / oksana_skala_official
Самая сильная женщина России Оксана Кошелева Скала рассказала о желании отправиться в зону проведения специальной военной "Операции Z". Ещё в первые дни введения в России частичной мобилизации спортсменка пошла в военкомат записываться добровольцем, смотря на бегство некоторых мужчин от исполнения воинского долга, пишет kp.ru.
"Аэропорты забиты мужчинами, которые поскорее стараются убежать из страны. И мне становилось невыносимо грустно. Хотелось спросить: "Ребята, вот вы уезжаете, а на кого вы всё оставляете? На женщин, на детей? Вы кого здесь бросаете? Если вы не идёте, я пойду, ладно, сидите дома. Идите отдыхайте в Дубае, или куда вы там сбежали от своей родины", — заявила она.
Несмотря на то что планы Скалы поддержали единицы из её окружения, она всё равно приехала в военкомат. Девушка была настроена крайне решительно и думала, что её сразу отправят на передовую, однако всё случилось совсем иначе. В военкомате ей задали положенные вопросы и уточнили про военную специальность, которой у Оксаны, к сожалению, не имеется. Зато есть опыт воинской службы. По словам девушки, ещё в юности она хотела связать свою жизнь со службой в армии и даже собиралась поступать в школу прапорщиков, однако не сложилось.
"Мне сказали, что у меня есть черта характера, которая в армии мешает. Я обдумывала приказы, прежде чем их исполнить, рассуждала. Таким людям в войсках трудно. <...> Сейчас всё по-другому, я выросла, и, если бы попала на передовую, характер бы не показывала, конечно. Всё-таки на кону жизнь", — поделилась спортсменка.
В итоге девушку не взяли добровольцем, отметив, что обязательно будут иметь её в виду, если "понадобятся новые силы", однако она совершенно не расстраивается и настраивает себя на лучшее.
Кстати, ранее отец четверых детей из Курганской области отказался от брони и отправился в зону СВО добровольцем. Перед этим мужчина сделал всё, чтобы семья в его отсутствие ни в чём не нуждалась. Однако местные власти всё равно поддерживают оставшихся без главы семьи малышей. Так, например, окружная администрация передала им продуктовый набор.