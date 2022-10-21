ВСУ вновь обстреляли село Муром в Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) вновь устроили массированный обстрел села Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, обошлось без пострадавших.

"И вновь под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Вновь пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Слава богу, нет пострадавших и раненых", — написал глава региона.







Основная часть жителей Мурома, по словам Гладкова, днём ранее покинула село. Сейчас глава округа, глава поселения и экстренные службы проводят подомовый обход территории и уговаривают оставшихся жителей покинуть Муром.