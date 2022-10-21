Уоллес не будет баллотироваться в премьеры Британии и поддержит Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет баллотироваться на пост премьер-министра и поддержит в предстоящих выборах бывшего главу кабмина Бориса Джонсона. Заявление он сделал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Я хотел бы официально заявить, что не буду выдвигать своё имя в качестве кандидата. Я имею честь быть министром обороны Соединённого Королевства, и текущая угроза требует стабильности на посту", — написал Уоллес.

По информации Sky News, глава оборонного ведомства поддержит кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона. Сам министр пока никак не подтверждал данную информацию.