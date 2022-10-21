Уоллес не будет баллотироваться в премьеры Британии и поддержит Джонсона
Глава Минобороны Британии Уоллес не будет баллотироваться на пост премьер-министра
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не будет баллотироваться на пост премьер-министра и поддержит в предстоящих выборах бывшего главу кабмина Бориса Джонсона. Заявление он сделал в своём аккаунте в "Твиттере".
"Я хотел бы официально заявить, что не буду выдвигать своё имя в качестве кандидата. Я имею честь быть министром обороны Соединённого Королевства, и текущая угроза требует стабильности на посту", — написал Уоллес.
По информации Sky News, глава оборонного ведомства поддержит кандидатуру экс-премьера Бориса Джонсона. Сам министр пока никак не подтверждал данную информацию.
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.
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