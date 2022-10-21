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21 октября, 12:10

ВЦИОМ: Путину доверяют 80,6% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

При этом недоверие главе государства выразили 16% россиян. Также деятельность Путина одобряют 77% опрошенных, а 14% высказались отрицательно.

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Уровень доверия россиян Путину не изменился с объявлением частичной мобилизации

А ранее Лайф приводил результаты аналогичного опроса фонда "Общественное мнение". Согласно данным, большинство россиян (80%) одобряют работу Владимира Путина на посту президента, а 79% всецело ему доверяют.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова

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