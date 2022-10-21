ВЦИОМ: Путину доверяют 80,6% россиян
Президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.
При этом недоверие главе государства выразили 16% россиян. Также деятельность Путина одобряют 77% опрошенных, а 14% высказались отрицательно.
А ранее Лайф приводил результаты аналогичного опроса фонда "Общественное мнение". Согласно данным, большинство россиян (80%) одобряют работу Владимира Путина на посту президента, а 79% всецело ему доверяют.
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