В отделение "Единой России" в ЛНР вступили 22 тысячи человек

В Луганской Народной Республике открылось региональное отделение "Единой России", членами которого стали уже 22 тысячи мирных жителей. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Собрание "Единой России" в Луганской Народной Республике. Фото © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

"Региональное отделение "Единой России" теперь создано и в Луганской Народной Республике. На первом общем собрании его секретарём избран председатель Народного Совета республики Денис Мирошниченко. В ЛНР уже более 22 тысяч человек вступили в наши ряды", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, это не только отличный старт, но и результат работы ЕР в республике, которой начали заниматься в Донбассе ещё до начала специальной военной операции. Турчак добавил, что "Единая Россия" уже давно и тесно сотрудничает с движением "Мир Луганщине" (ведущей общественной силой региона), в частности, оказывала жителям помощь в период пандемии коронавируса, помогала принимать беженцев, а полгода назад развернула гуманитарные центры и направила волонтёров.

"С открытием реготделения у нас появится значительно больше возможностей расширить направления работы. Партпроекты, Народная программа, партстроительство… Всем этим мы сможем заниматься вместе с жителями республики, восстанавливая мирную жизнь. <...> Вместе победим!" — заключил Турчак.