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21 октября, 12:10

В отделение "Единой России" в ЛНР вступили 22 тысячи человек

Турчак: Более 22 тысяч человек вступили в отделение "Единой России" в ЛНР

<p>Собрание "Единой России" в Луганской Народной Республике. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/turchak_andrey/705" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АНДРЕЙ ТУРЧАК Z</a></p>

Собрание "Единой России" в Луганской Народной Республике. Обложка © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

В Луганской Народной Республике открылось региональное отделение "Единой России", членами которого стали уже 22 тысячи мирных жителей. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Собрание "Единой России" в Луганской Народной Республике. Фото © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

Собрание "Единой России" в Луганской Народной Республике. Фото © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

"Региональное отделение "Единой России" теперь создано и в Луганской Народной Республике. На первом общем собрании его секретарём избран председатель Народного Совета республики Денис Мирошниченко. В ЛНР уже более 22 тысяч человек вступили в наши ряды", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, это не только отличный старт, но и результат работы ЕР в республике, которой начали заниматься в Донбассе ещё до начала специальной военной операции. Турчак добавил, что "Единая Россия" уже давно и тесно сотрудничает с движением "Мир Луганщине" (ведущей общественной силой региона), в частности, оказывала жителям помощь в период пандемии коронавируса, помогала принимать беженцев, а полгода назад развернула гуманитарные центры и направила волонтёров.

"С открытием реготделения у нас появится значительно больше возможностей расширить направления работы. Партпроекты, Народная программа, партстроительство… Всем этим мы сможем заниматься вместе с жителями республики, восстанавливая мирную жизнь. <...> Вместе победим!" — заключил Турчак.

Турчак посетил волонтёрский пункт помощи "Единой России" под Херсоном

Турчак посетил волонтёрский пункт помощи "Единой России" под Херсоном

Как уже писал Лайф, ранее Турчак анонсировал открытие отделений "Единой России" в каждом из четырёх новых субъектов РФ — ЛНР, ДНР Запорожской и Херсонской областях. По его словам, впереди ещё много работы и необходимо прежде всего обеспечить безопасность жителей новых регионов и интеграцию во всех сферах.

Николь Вербер

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