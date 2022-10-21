Назван скрытый вред тыквы, грибов, винограда и других плодов осени

Традиционные блюда из осеннего меню на основе овощей и фруктов могут представлять опасность для людей, склонных к набору веса или имеющих хронические заболевания. Об этом рассказала Лайфу врач-диетолог Елена Соломатина.

Сейчас в магазинах много винограда, в котором очень высокое содержание сахара, поэтому не стоит успокаивать себя, что это диетический продукт, пояснила медик. То же самое касается хурмы, по калорийности (70 ккал) она не уступает винограду. Поэтому не нужно налегать на эти пусть и полезные, но способствующие ожирению фрукты. Также осенью продаётся тыква.

"Казалось бы, тыква не такая калорийная, но если её приготовить, то, так же как в свёкле и моркови, повышается гликемический индекс. Дело в том, что тыквенный суп и блюда из тыквы часто заправляют сметаной или сливками, в этом случае резко повышается и калорийность. Также делают с маслом тыкву", — пояснила Соломатина.

Всеми любимый винегрет тоже может навредить в плане веса, так как используемые в нём овощи термически обрабатываются, а это повышает их гликемический индекс, добавила диетолог. Осенний урожай яблок обычно идёт в шарлотку, блинчики и на варенье, однако сладкий десерт — не безобидное блюдо, напомнила врач.

"Многие сейчас ходят по грибы, сейчас и грибы низкокалорийный продукт, но никто не ест их просто так. С овощами их не едят. Их жарят с картошкой, естественно, там достаточно много масла. Их не просто жарят, а жарят на масле. Делают из них жульены, это калорийное блюдо — сметана, сыр, мука", — добавила собеседница Лайфа.