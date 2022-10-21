Верке Сердючке могут навсегда запретить въезд в Россию
Генпрокуратуру и СК попросили навсегда запретить въезд в Россию для украинского артиста Данилко
Генпрокуратуру и Следственный комитет попросили навсегда запретить въезд в Россию украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему в образе гламурной проводницы Верки Сердючки. С таким обращением к компетентным органам выступило общественное движение "Ветераны России", передаёт "Абзац".
Общественники обвинили исполнителя в экстремизме из-за последнего выступления в Польше, во время которого Данилко со сцены пожелал смерти российским властям.
"В целях искоренения и исключения угроз духовно-нравственной безопасности России, действий, наносящих вред народу России, считаем необходимым обратиться к вам с просьбой назначить проведение проверки по факту публичного исполнения указанной композиции Андрея Данилко на факт нарушения российского законодательства", — говорится в тексте обращения.
Ранее Данилко пережил нервный срыв, оказавшись за бортом российского шоубиза. Проблемы с общим состоянием начались после того, как в 2007-м Верка Сердючка исполнила песню "Лаша тумбай". Тогда многие фанаты услышали "Раша, гудбай" и ополчились на звезду.
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