Верке Сердючке могут навсегда запретить въезд в Россию

Генпрокуратуру и Следственный комитет попросили навсегда запретить въезд в Россию украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему в образе гламурной проводницы Верки Сердючки. С таким обращением к компетентным органам выступило общественное движение "Ветераны России", передаёт "Абзац".

Общественники обвинили исполнителя в экстремизме из-за последнего выступления в Польше, во время которого Данилко со сцены пожелал смерти российским властям.

"В целях искоренения и исключения угроз духовно-нравственной безопасности России, действий, наносящих вред народу России, считаем необходимым обратиться к вам с просьбой назначить проведение проверки по факту публичного исполнения указанной композиции Андрея Данилко на факт нарушения российского законодательства", — говорится в тексте обращения.