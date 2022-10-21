Отцам двоих детей с беременными жёнами пообещали отсрочку

В Министерстве обороны готовы пойти навстречу гражданам и принять решение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для отцов двоих детей при наличии беременной супруги. Об этом сообщила журналистам глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны Николаем Панковым в пятницу.

"В директиве содержалась такая норма, по которой отсрочку получал мужчина в случае, если его жена имеет срок беременности больше 22 недель и дальше, если в семье уже воспитывается трое детей. Со мной согласились, что эта норма уже противоречит тому, что уже многодетной считается семья, где трое и более детей", — приводит её объяснение ТАСС.