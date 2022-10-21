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21 октября, 12:07

Отцам двоих детей с беременными жёнами пообещали отсрочку

Депутат Останина: Минобороны готово предоставить отсрочку отцам двоих детей, жёны которых беременны третьим

В Министерстве обороны готовы пойти навстречу гражданам и принять решение об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для отцов двоих детей при наличии беременной супруги. Об этом сообщила журналистам глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны Николаем Панковым в пятницу.

"В директиве содержалась такая норма, по которой отсрочку получал мужчина в случае, если его жена имеет срок беременности больше 22 недель и дальше, если в семье уже воспитывается трое детей. Со мной согласились, что эта норма уже противоречит тому, что уже многодетной считается семья, где трое и более детей", — приводит её объяснение ТАСС.

Отец одного ребёнка, супруга которого беременна более 22 недель двойней, также может рассчитывать на отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, добавила Останина.

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Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России отцы с тремя и более детьми теперь не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Чтобы считаться не подлежащим призыву, нужно иметь на иждивении трёх и более детей до 16 лет. Информацию подтвердила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. Также СПЧ предложил закрепить в законе отсрочку от мобилизации для отцов троих детей.

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Shutterstock

Марина Калегина

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