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21 октября, 12:02

ЛДПР подключится к разработке законов по защите компаний, пришедших в новые регионы

ЛДПР подключится к разработке новых законопроектов, которые будут направлены на защиту компаний, пришедших работать в новые регионы России, — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом в ходе круглого стола с бизнес-ассоциациями заявил лидер партии Леонид Слуцкий, сообщает ИА REGNUM.

"ЛДПР подключится к разработке законодательных механизмов защиты интересов компаний, пришедших на новые территории РФ, от потенциально возможных санкций со стороны США, ЕС и других недружественных государств и союзов", заявил Слуцкий.

В ходе круглого стола обсуждаются проблемы бизнеса при работе в новых регионах. В частности, затрагиваются темы сложности юридического оформления, найма сотрудников, оформления страховки и ряд других аспектов.

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ТАСС / Александр Щербак

Артур Белкин

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