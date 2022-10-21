ЛДПР подключится к разработке законов по защите компаний, пришедших в новые регионы
ЛДПР подключится к разработке новых законопроектов, которые будут направлены на защиту компаний, пришедших работать в новые регионы России, — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом в ходе круглого стола с бизнес-ассоциациями заявил лидер партии Леонид Слуцкий, сообщает ИА REGNUM.
"ЛДПР подключится к разработке законодательных механизмов защиты интересов компаний, пришедших на новые территории РФ, от потенциально возможных санкций со стороны США, ЕС и других недружественных государств и союзов", — заявил Слуцкий.
В ходе круглого стола обсуждаются проблемы бизнеса при работе в новых регионах. В частности, затрагиваются темы сложности юридического оформления, найма сотрудников, оформления страховки и ряд других аспектов.
Ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном, чтении закон, который позволяет руководителям из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых Правительству РФ, продлить при желании предельный возраст нахождения в должности с 65 до 70 лет.
ТАСС / Александр Щербак