Джилл Байден поддерживает мужа в намерении переизбраться на новый срок
NBC: Джилл Байден поддерживает намерение супруга вновь стать президентом США
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл. Обложка © Getty Images / Win McNamee
Первая леди США Джилл Байден поддерживает намерение супруга Джо Байдена баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Как сообщает телеканал NBC, действующий американский лидер принимает подобные решения только с одобрения жены.
По данным агентства, Джилл "решает абсолютно всё" и является главным защитником своего мужа. Первая леди считает, что Байден "понимает дело управления лучше, чем кто-либо ещё", и поэтому целиком поддерживает его намерение избираться на второй срок.
Неназванный советник Джилл рассказал, что она уже уведомила представителей Демократической партии о выдвижении в президенты супруга, к тому же она сама этого хочет. При этом если она передумает, Байден не станет баллотироваться.
"Бдительность в отношении собственной семьи может сделать Джилл устрашающей фигурой в Белом доме: помощники помнят, что её одобрение — или неодобрение — имеет большое значение для её мужа", — указывает NBC.
Напомним, президент США Джо Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что намерен снова принять участие в выборах главы государства. В Федеральную избирательную комиссию Штатов уже подана заявка на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского лидера в выборах 2024 года.