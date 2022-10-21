Джилл Байден поддерживает мужа в намерении переизбраться на новый срок

Первая леди США Джилл Байден поддерживает намерение супруга Джо Байдена баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Как сообщает телеканал NBC, действующий американский лидер принимает подобные решения только с одобрения жены.

По данным агентства, Джилл "решает абсолютно всё" и является главным защитником своего мужа. Первая леди считает, что Байден "понимает дело управления лучше, чем кто-либо ещё", и поэтому целиком поддерживает его намерение избираться на второй срок.

Неназванный советник Джилл рассказал, что она уже уведомила представителей Демократической партии о выдвижении в президенты супруга, к тому же она сама этого хочет. При этом если она передумает, Байден не станет баллотироваться.