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21 октября, 12:26

Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты "Тайфун"

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты "Тайфун". Её секретные испытания проводились 18 октября.

"Теперь у нас есть "Тайфун", и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим", — сказал Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

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Ранее Лайф рассказывал, что несколько дней назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Турции призвал лидера Украины сохранить возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией.

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Getty Images / Antonio Masiello

Оксана Попова

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