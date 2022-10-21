Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты "Тайфун"
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты "Тайфун". Её секретные испытания проводились 18 октября.
"Теперь у нас есть "Тайфун", и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим", — сказал Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Ранее Лайф рассказывал, что несколько дней назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Турции призвал лидера Украины сохранить возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
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