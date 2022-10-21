В Раде раскрыли, куда ушёл весь годовой бюджет Украины
Депутат Рады Железняк сообщил, что Украина уже потратила весь годовой бюджет
Украина успела потратить весь свой годовой бюджет за период боевых действий, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить на весь год", — написал нардеп в телеграм-канале.
По его словам, в период с 24 февраля по 15 октября из бюджета ушло на расходы 1434,9 миллиарда гривен, а это 38,7 миллиарда долларов. Железняк раскрыл структуру затрат. Львиную долю (42,2%) отправили на выплату зарплат, в том числе военнослужащим. На соцобеспечение израсходован 21% бюджетных денег и 13% — на покупку военной техники и боеприпасов. По утверждению украинского депутата, менее всего потрачено на медобслуживание населения (6%) и на выплату госдолга (5,7%).
Ранее, напомним, Киев пришёл в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times. Тем временем Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.
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