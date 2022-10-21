В Раде раскрыли, куда ушёл весь годовой бюджет Украины

"Мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить на весь год", — написал нардеп в телеграм-канале.

По его словам, в период с 24 февраля по 15 октября из бюджета ушло на расходы 1434,9 миллиарда гривен, а это 38,7 миллиарда долларов. Железняк раскрыл структуру затрат. Львиную долю (42,2%) отправили на выплату зарплат, в том числе военнослужащим. На соцобеспечение израсходован 21% бюджетных денег и 13% — на покупку военной техники и боеприпасов. По утверждению украинского депутата, менее всего потрачено на медобслуживание населения (6%) и на выплату госдолга (5,7%).