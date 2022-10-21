В Северной Осетии уберут мобильные пункты призыва на границе с Грузией

С завтрашнего дня с КПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг на границе с Грузией уберут мобильные пункты призыва, которые работали там в течение нескольких недель. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала. Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном это люди из других регионов", — написал он в телеграм-канале.