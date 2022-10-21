В Северной Осетии уберут мобильные пункты призыва на границе с Грузией
С завтрашнего дня с КПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг на границе с Грузией уберут мобильные пункты призыва, которые работали там в течение нескольких недель. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Сегодня поток граждан, которые пересекают государственную границу, схлынул. Ситуация стабильная. Необходимость в дополнительном упорядочении движения через государственную границу отпала. Кроме того, Федеральная пограничная служба располагает всеми необходимыми сведениями и списками о гражданах, для которых ограничен выезд из страны. В основном это люди из других регионов", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в конце сентября на границе России и Грузии в районе КПП Верхний Ларс скопилось около пяти с половиной тысяч легковых и грузовых автомобилей. Всё из-за большого числа желающих выехать за границу. Позже там появился пункт мобилизации, он был нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ. Сейчас ситуация на КПП спокойная, очередей нет.
LiFE