Опубликовано видео с места огненного ДТП под Москвой, в котором сгорел "Порше"

В районе подмосковного села Ромашкова произошло ДТП с участием автомобилей "Порше" и "Лада Ларгус", в результате которого иномарка полностью сгорела. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, как после столкновения с "Ладой" дорогостоящую иномарку охватило пламя, а у "Ларгуса" оказалась сильно повреждена правая часть кузова. Через некоторое время пожарные смогли потушить "Порше", однако к тому моменту иномарка почти полностью выгорела. О состоянии пострадавших ничего не известно. Добавим, что ДТП произошло на платной трассе М1.