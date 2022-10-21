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21 октября, 12:43

Опубликовано видео с места огненного ДТП под Москвой, в котором сгорел "Порше"

"Порше" сгорел дотла после столкновения с "Ладой" в Подмосковье

В районе подмосковного села Ромашкова произошло ДТП с участием автомобилей "Порше" и "Лада Ларгус", в результате которого иномарка полностью сгорела. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Автомобиль "Порше" сгорел после ДТП с "Ладой" в Подмосковье. Видео © LIFE

На кадрах видно, как после столкновения с "Ладой" дорогостоящую иномарку охватило пламя, а у "Ларгуса" оказалась сильно повреждена правая часть кузова. Через некоторое время пожарные смогли потушить "Порше", однако к тому моменту иномарка почти полностью выгорела. О состоянии пострадавших ничего не известно. Добавим, что ДТП произошло на платной трассе М1.

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Ранее Лайф сообщал, что звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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