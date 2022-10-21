Родителям объяснили, как уберечь детей от фейков в соцсетях и мессенджерах

Зампредседателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский призвал родителей внимательно следить за тем, какие материалы их дети находят в Сети, ведь ребёнку довольно сложно отличить достоверную информацию от фейка. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом.

"Современные дети начинают потреблять интернет-контент в довольно раннем возрасте. К этому моменту, естественно, психика не сформировалась. Объём знаний ребёнка об окружающем мире не позволяет ему критически оценивать ту информацию, которая поступает через различные медийные каналы — ТВ, Интернет, социальные сети, мессенджеры. Ребёнку довольно сложно ориентироваться и отличать правду от лжи", — сказал Ампелонский.

Для того чтобы знать, какую информацию получает ребёнок или с кем он общается в Сети, у родителей есть много инструментов, напомнил эксперт. Это и различные системы родительского контроля, и специальные приложения.

"Безусловно, у родителей должны быть помощники, я имею в виду общественные организации, в том числе наша общественная организация "Лига безопасного интернета" и ряд других организаций, которые занимаются распространением просветительских материалов, для того чтобы родители и дети могли понимать какой контент представляет собой опасность", — продолжил собеседник Лайфа.

Как правило, распространение лживого контента связано с мошенническими действиями, напомнил Ампелонский. Например, это вирусные ссылки или фишинговые сайты, которые крадут персональные данные, а затем с их помощью мошенники снимают деньги с банковских карт и мобильных телефонов.

"Естественно, родители должны говорить об этом с детьми, о правилах безопасного поведения в Интернете: что не надо вступать в коммуникацию с незнакомыми людьми и нужно проверять те аккаунты, с которыми вы начинаете общаться. Потому что если аккаунт создан недавно, а это обычно заметно — на нём мало информации о человеке и больше абстрактной информации, картинок, — то лучше такую коммуникацию прекратить. Дети должны понимать, что лучше нигде не оставлять свои персональные данные, номера телефонов, адреса электронных почт, адрес фактического проживания, данные карт", — заключил Ампелонский.