Эксперты выяснили, как алгоритмы YouTube подводят детей к точке невозврата Почему родители обязаны контролировать потребление школьниками видеоконтента и соцсетей. 7 октября, 15:17 Обложка © Shutterstock

Последние исследования Common Sense Media показали, что у детей младшего и старшего возраста увеличилось время, проведённое с гаджетами, на 20% и 31% соответственно. Подростки 8–12 лет в среднем проводят перед экранами гаджетов и компьютеров примерно пять с половиной часов, а дети постарше, от 13 до 18 лет, — более восьми с половиной часов. Это ведёт подростков не только к неврозам, проблемам в социализации и развитии навыков в реальной жизни, но и тяжёлым заболеваниям, например диабету. Исследователи призывают родителей контролировать видеоконтент, который потребляет самостоятельно ребёнок. Если этого не делать, то родители могут безвозвратно потерять своего ребёнка. Этому способствуют коммерческие алгоритмы самых популярных площадок видеоконтента, которые часто, по сути, выводят экстремистский контент в разряд рекомендаций, а также кибербуллинг, пропаганду насилия и другие дестабилизирующие общество темы.

Увлечение виртуальным миром негативно сказывается на социализации школьников. Дети привыкают к одиночеству и испытывают меньше желания общаться с друзьями и родственниками вне Интернета — игры и соцсети кажутся чем-то более привычным и привлекательным. Кроме этого, доказаны риски при бесконтрольном "сёрфинге". Излишнее увлечение технологиями, в том числе и Мировой паутиной, способно повлиять на развитие мозга и умение справляться с реальными задачами и повседневными проблемами.

Учёные доказали, что онлайн провоцирует сидячий образ жизни, который ведёт к проблемам с позвоночником, снижению мышечной массы и набору веса, становясь катализатором многих серьёзных заболеваний вплоть до диабета. Удар по организму наносит использование гаджетов перед сном — это снижает его качество, что влияет на общее самочувствие и состояние иммунной системы. Ещё одно последствие — сложности с концентрацией, понижающие способности к обучению.

Приманки видеоплощадок для детей

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Новые опросы выявляют зависимость школьников от соцсетей и видеоконтента. Согласно исследованию, проведённому в США, каждый третий ребёнок сообщил, что не хотел бы обходиться без видеохостинга "Ютуб", если бы им пришлось выбрать только один развлекательный ресурс, при этом из младшей возрастной группы 64% потребляют видеоконтент каждый день, из старшей — 77%. Интересна формулировка, которую используют учёные, задавая вопрос: "Без какого сервиса вы "не хотели бы жить"?" подросткам обоих полов и всех рас.

Привычка смотреть "Ютуб" за час до сна или непосредственно перед ним негативно влияет на здоровье подростков — каждые полчаса, потраченные на видеохостинг перед сном, приводили к сокращению общего времени сна примерно на 11 минут. Это в свою очередь ведёт к низкой успеваемости, ослаблению иммунной системы, плохому настроению и другим негативным последствиям.

Кроличьи норы экстремизма на "Ютубе"

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Несмотря на свою популярность у детей, хостинг халатно относится к их защите от вредоносного контента и кибербуллинга. Именно "Ютуб" является одним из мест, где данное явление происходит чаще всего — о таких случаях заявляли 79% детей, пользующихся платформой. Ситуация усугубляется общим посредственным качеством модерации на видеохостинге, причём на эту проблему указывают не только пользователи, но и профильные эксперты, пытающиеся изучить принципы работы платформы и дать свои рекомендации.

Некоторые учёные предполагают, что алгоритмы "Ютуба" часто рекомендуют пользователям видео, которые ведут их в "кроличью нору экстремизма".

Почему политику "Ютуба" в отношении контента и модерации трудно изучить? Отчасти это связано с тем, что крупномасштабный анализ видео ресурсоёмкий и дорогостоящий для социологов, изучающих платформу. Анализ более текстовых платформ, таких как "Фейсбук" или "Твиттер", относительно недорог.

Однако некоторые учёные утверждают, что платформа делает себя "почти непостижимой" по своему дизайну, и это препятствует исследовательским проектам в отношении её политики модерации. Например, "Ютуб" предоставляет пользователям лишь несколько интерфейсов прикладного программирования (API) для сбора данных о платформе. Однако сами API-интерфейсы предоставляют ограниченные данные на платформе, в частности, доступ к содержимому и метаданным при первом доступе. Исторические данные не предоставляются. Это особенно необходимо, когда вы пытаетесь понять, как видео со временем становится вирусным, что особенно важно для понимания распространения и популярности вредоносного контента на платформе.

Отсутствие данных сужает объём информации, с которой могут работать социологи. Поскольку доступны лишь "проблески" функционирования платформы, воздействие одной из самых влиятельных в мире платформ социальных сетей на распространение определённых видов речи остаётся в значительной степени недостаточно изученным.

Исследователи приходят к выводу, что за пределами США "Ютуб" накручивает в основном аккаунты, оппозиционные правительствам. Рассматриваются примеры в Индии, Бразилии, Мьянме и России, то есть везде, где у Вашингтона зуб на официальную власть.

Как работает система алгоритмов "Ютуба"

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Авторы исследований утверждают, что "Ютуб" оказал глубокое дестабилизирующее воздействие на международное гражданское общество и СМИ.

На "Ютубе" взаимодействие пользователя с видео способствует его виральности, что увеличивает доход компании от рекламы. Таким образом, алгоритмы разработаны так, чтобы рекомендовать контент, который наиболее интересен, что неизбежно часто вызывает страх, гнев или негодование.

Таким образом, хотя "Ютуб", безусловно, не намерен продвигать какие-либо вредоносные высказывания, его системы парадоксальным образом делают прямо противоположное. Это способствует распространению дезинформации на платформе — от теорий заговора о CoViD-19 до прямых призывов к насилию, которые оказывают глубоко дестабилизирующее воздействие на гражданское общество.

Проанализировав за последние дни сообщения о двух важных для российского общества событиях, Лига безопасного Интернета выявила в Сети 4,2 миллиона фейков о частичной мобилизации в России и порядка двух миллионов о референдумах по присоединению к России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, отмечает директор лиги, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.

По её словам, площадка "Ютуб" занимает второе место после телеграм-каналов, где экстремистский контент и фейки распространяются в неимоверных количествах. И цели у этих манипуляций далеко не маркетинговые, а политические. И с такой атакой давно пора что-то делать.

Фото © Shutterstock Почему YouTube становится государством в государстве? 0 Это оружие спецслужб Пропаганда западных платформ имеет конкретные цели Сделав из детей овец, легче манипулировать обществом Цифровой вариант Опус Деи

Авторы Дмитрий Шестопалов