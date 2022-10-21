В Петербурге планируется открытие филиала Государственного музея спорта

В Санкт-Петербурге планируется открытие филиала Государственного музея спорта. Как рассказала директор музея, зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, он будет находиться в историческом центре города.

"Музей способствует связи времён и поколений. Мы ведь не только биологические организмы. Мы личности. Мы обладаем культурным кодом: традициями, морально-этическим кодексом. Спорт — объединяющая сила нации. Победы — предмет гордости и восхищения всей страны. Каждый из нас — наследник великих спортивных традиций нашей страны. В Музее спорта хранят эти традиции, передают их детям и взрослым", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Она отметила, что филиалы Государственного музея спорта не помешает открыть во всех регионах РФ, а также добавила, что учреждение является полноправным членом ECOM (International Council of Museums — Международного совета музеев) и членом Союза музеев России. Причём за годы своего существования музей не только помогал открывать отделения в некоторых субъектах РФ, но и провёл огромное количество выездных экспозиций, в том числе в Бразилии, Турции, Польше и Швейцарии.

"Для нас очень важно открытие филиала в Петербурге. <...> В Северной столице мы планируем создать стационарную экспозицию и проводить временные выставки", — указала Истягина-Елисеева.

Кроме того, она отметила, что экспонаты будут подобраны исходя из пожеланий жителей Северной столицы. Так, например, многие заявили, что хотят видеть историю петербургского спорта. При этом петербуржцев заверили, что цены на билеты будут доступны всем, чтобы как можно больше людей "знали, помнили спортивные достижения своей страны и гордились ими".

"Одна из важнейших задач нашего музея — увлечь людей, мотивировать их для занятий спортом. Спорт развивает многие положительные качества личности: дисциплину, упорство, волю к победе, умение преодолевать трудности, страх, неудачи, развивает чувство команды. Поэтому мы будем рады увидеть у себя детей любого возраста, которым мы покажем, насколько прекрасен спорт, расскажем, какие люди принесли спортивную славу нашей стране", — добавила директор музея.