Дедушку из Якутии обманули и выгнали с работы, и вот уже полтора месяца он идёт домой пешком

Пенсионер из Якутии устроился вахтовиком, но его обманул работодатель и выгнал на улицу — дедушка полтора месяца был вынужден добираться домой пешком. Лайфу удалось отыскать Александра и узнать у него подробности этой истории.

63-летний якутянин Александр П. полтора месяца добирался домой пешком, но теперь с ним всё в порядке. Видео © LIFE

63-летний Александр П. отправился на заработки в Сургут, чтобы подзаработать денег и отправить детям в Краснодарский край. После двух месяцев работы начальник выгнал его на улицу, оставив без денег и документов. У дедушки не было иных вариантов, и он был вынужден добираться домой пешком. Неравнодушные водители иногда останавливались и подвозили мужчину, а другие кормили его и оплачивали ночлег. Многие из тех, кто встречал дедушку, старались предать его историю огласке и писали о нём в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало эту несправедливую историю и Александр поскорее добрался до дома.