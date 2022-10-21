Дедушку из Якутии обманули и выгнали с работы, и вот уже полтора месяца он идёт домой пешком
Житель Якутии прошёл сотни километров пешком до дома, оказавшись без денег и паспорта
63-летний якутянин Александр П. полтора месяца добирался домой пешком. Обложка © LIFE
Пенсионер из Якутии устроился вахтовиком, но его обманул работодатель и выгнал на улицу — дедушка полтора месяца был вынужден добираться домой пешком. Лайфу удалось отыскать Александра и узнать у него подробности этой истории.
63-летний якутянин Александр П. полтора месяца добирался домой пешком, но теперь с ним всё в порядке. Видео © LIFE
63-летний Александр П. отправился на заработки в Сургут, чтобы подзаработать денег и отправить детям в Краснодарский край. После двух месяцев работы начальник выгнал его на улицу, оставив без денег и документов. У дедушки не было иных вариантов, и он был вынужден добираться домой пешком. Неравнодушные водители иногда останавливались и подвозили мужчину, а другие кормили его и оплачивали ночлег. Многие из тех, кто встречал дедушку, старались предать его историю огласке и писали о нём в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало эту несправедливую историю и Александр поскорее добрался до дома.
Недавно с Лайфом связался один из таких водителей, благодаря чему нам удалось выйти и на самого Александра. Мужчина рассказал Лайфу, что в Сургуте его начальник отобрал у него паспорт, после чего он без денег и документов оказался на улице. Ночевать приходилось где попало, даже в лесу. Но сейчас с Александром всё хорошо: попутчик подобрал его в Чернышевске Забайкальского края, накормил и везёт в сторону дома. Контакты водителя мы передали властям Якутии, чтобы они встретили дедушку и помогли ему добраться домой — в посёлок Оленёк.
Ранее Лайф рассказывал, как в Калининградской области спасли 87-летнюю бабушку, которая чудом выжила после того, как заблудилась и провела девять суток одна в лесу. Бабуля питалась травой и листьями и была сильно истощена. Её сумела обнаружить супружеская пара, которая также заблудилась, когда пошла за грибами.