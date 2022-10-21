ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 13:16
4320

В словах Зеленского увидели намёк на скорые теракты ВСУ на Днепровской и Каховской ГЭС

Рогов не исключил скорые теракты ВСУ на Днепровской и Каховской ГЭС после слов Зеленского

ВСУ могут устроить теракты на Днепровской и Каховской ГЭС с целью отвлечь войска РФ, которые будут заняты помощью местному населению вместо отражения атак с украинской стороны. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьёв Live", комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении к лидерам ЕС о том, что РФ якобы "угрожает Каховской ГЭС и её дамбе".

"У меня нет сомнений, что они готовят теракт в отношении Каховской ГЭС, потому что, если включились весь механизм пиара, все вбросы на уровне международных площадок, они готовятся к этому. В нынешних условиях, если это происходит, это колоссальное отвлечение всех наших сил на спасение мирного населения, которое не успело сейчас переехать и эвакуироваться с правого берега, а <…> [ВСУ] начнут наступать", — сказал Рогов.

По его словам, Днепровская ГЭС заминирована "как минимум в трёх местах". Рогов отметил, что экс-гендиректор Запорожской АЭС на допросе сознался, что СБУ узнавала у него о последствиях для атомной станции предполагаемого подрыва. "ДнепроГЭС выше и больше по объёму воды, нижняя часть Запорожья будет разрушена и затоплена, а это сотни тысяч человек", — добавил Рогов.

Эксперт объяснил, чем чревато для Запорожской АЭС повреждение Каховской гидроэлектростанции
Эксперт объяснил, чем чревато для Запорожской АЭС повреждение Каховской гидроэлектростанции

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек.

BannerImage

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar