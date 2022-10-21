В словах Зеленского увидели намёк на скорые теракты ВСУ на Днепровской и Каховской ГЭС

ВСУ могут устроить теракты на Днепровской и Каховской ГЭС с целью отвлечь войска РФ, которые будут заняты помощью местному населению вместо отражения атак с украинской стороны. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьёв Live", комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении к лидерам ЕС о том, что РФ якобы "угрожает Каховской ГЭС и её дамбе".

"У меня нет сомнений, что они готовят теракт в отношении Каховской ГЭС, потому что, если включились весь механизм пиара, все вбросы на уровне международных площадок, они готовятся к этому. В нынешних условиях, если это происходит, это колоссальное отвлечение всех наших сил на спасение мирного населения, которое не успело сейчас переехать и эвакуироваться с правого берега, а <…> [ВСУ] начнут наступать", — сказал Рогов.