В словах Зеленского увидели намёк на скорые теракты ВСУ на Днепровской и Каховской ГЭС
Рогов не исключил скорые теракты ВСУ на Днепровской и Каховской ГЭС после слов Зеленского
ВСУ могут устроить теракты на Днепровской и Каховской ГЭС с целью отвлечь войска РФ, которые будут заняты помощью местному населению вместо отражения атак с украинской стороны. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьёв Live", комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении к лидерам ЕС о том, что РФ якобы "угрожает Каховской ГЭС и её дамбе".
"У меня нет сомнений, что они готовят теракт в отношении Каховской ГЭС, потому что, если включились весь механизм пиара, все вбросы на уровне международных площадок, они готовятся к этому. В нынешних условиях, если это происходит, это колоссальное отвлечение всех наших сил на спасение мирного населения, которое не успело сейчас переехать и эвакуироваться с правого берега, а <…> [ВСУ] начнут наступать", — сказал Рогов.
По его словам, Днепровская ГЭС заминирована "как минимум в трёх местах". Рогов отметил, что экс-гендиректор Запорожской АЭС на допросе сознался, что СБУ узнавала у него о последствиях для атомной станции предполагаемого подрыва. "ДнепроГЭС выше и больше по объёму воды, нижняя часть Запорожья будет разрушена и затоплена, а это сотни тысяч человек", — добавил Рогов.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY