Зеленский на встрече с конгрессменами США вновь потребовал системы ПВО
Зеленский попросил о новых поставках систем ПВО на встрече с делегацией Конгресса США
Зеленский в ходе встречи с делегацией Конгресса США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США, чем поспешил воспользоваться украинский президент Владимир Зеленский. Политик вновь попросил оказать Незалежной помощь, в частности, призвал поставить системы ПВО для создания "воздушного щита".
По словам Зеленского, в ходе встречи с делегацией, в составе которой прибыли Майк Тернер, Джеймс Хаймс и Эрик Сволвел, обсудили ситуацию на линии фронта, подготовку Украины к зиме, необходимость восстановления энергетической инфраструктуры Незалежной, а также потребности ВСУ.
"Важно, чтобы Украина получила системы ПВО в необходимом количестве для создания "воздушного щита", — сказал политик в ходе разговора.
Украинский лидер также назвал этот визит свидетельством "мощной двухпалатной и двухпартийной поддержки", подтверждающим стратегическое партнёрство между Незалежной и Америкой.
Кстати, ранее Лайф писал, что из-за поставок Украине у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения. В частности, наблюдается дефицит 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. В НАТО называют текущую ситуацию условиями повышенной напряжённости и просят нарастить темпы производства.