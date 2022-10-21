Зеленский на встрече с конгрессменами США вновь потребовал системы ПВО

В Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США, чем поспешил воспользоваться украинский президент Владимир Зеленский. Политик вновь попросил оказать Незалежной помощь, в частности, призвал поставить системы ПВО для создания "воздушного щита".

По словам Зеленского, в ходе встречи с делегацией, в составе которой прибыли Майк Тернер, Джеймс Хаймс и Эрик Сволвел, обсудили ситуацию на линии фронта, подготовку Украины к зиме, необходимость восстановления энергетической инфраструктуры Незалежной, а также потребности ВСУ.

"Важно, чтобы Украина получила системы ПВО в необходимом количестве для создания "воздушного щита", — сказал политик в ходе разговора.

Украинский лидер также назвал этот визит свидетельством "мощной двухпалатной и двухпартийной поддержки", подтверждающим стратегическое партнёрство между Незалежной и Америкой.