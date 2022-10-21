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21 октября, 13:26

Зеленский на встрече с конгрессменами США вновь потребовал системы ПВО

Зеленский попросил о новых поставках систем ПВО на встрече с делегацией Конгресса США

<p>Зеленский в ходе встречи с делегацией Конгресса США. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/3720" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zelenskiy / Official</a></p>

Зеленский в ходе встречи с делегацией Конгресса США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США, чем поспешил воспользоваться украинский президент Владимир Зеленский. Политик вновь попросил оказать Незалежной помощь, в частности, призвал поставить системы ПВО для создания "воздушного щита".

По словам Зеленского, в ходе встречи с делегацией, в составе которой прибыли Майк Тернер, Джеймс Хаймс и Эрик Сволвел, обсудили ситуацию на линии фронта, подготовку Украины к зиме, необходимость восстановления энергетической инфраструктуры Незалежной, а также потребности ВСУ.

"Важно, чтобы Украина получила системы ПВО в необходимом количестве для создания "воздушного щита", — сказал политик в ходе разговора.

Украинский лидер также назвал этот визит свидетельством "мощной двухпалатной и двухпартийной поддержки", подтверждающим стратегическое партнёрство между Незалежной и Америкой.

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Кстати, ранее Лайф писал, что из-за поставок Украине у некоторых стран Европы заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружения. В частности, наблюдается дефицит 155-миллиметровых снарядов для артиллерии. В НАТО называют текущую ситуацию условиями повышенной напряжённости и просят нарастить темпы производства.

Николь Вербер

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