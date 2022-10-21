Ученики доктора Хауса в Петербурге: Куда везти детей с загадочными болезнями, когда остальные врачи в тупике

Консультативно-диагностический центр Педиатрического университета ставит диагнозы детям с редкими и сложными заболеваниями, которые поставили остальных врачей в тупик. О работе медучреждения, спасающего жизни маленьких пациентов, рассказала заведующая КДЦ Мария Редькина в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам врача, обычные поликлиники оказываются иногда бессильны из-за редких и загадочных заболеваний. И тогда могут направить в центр. После консультации госпитализируют около трети маленьких пациентов, потому что "с обычными ситуациями туда не приходят".

"Случаи могут быть настолько редкие и серьёзные, что нужны особые специалисты <...> Например, ревматолог Михаил Костик, к нему со всей страны приезжают <...> Настоящая звезда сосудистой хирургии ангиолог Димитрий Купатадзе, он считается "последним звеном" в самых сложных ситуациях. Всех не перечислить, но, поверьте, дорогого стоит, когда приём ведёт профессор", — рассказала Редькина.

Не так давно специалисты КДЦ обнаружили у девочки, которая жаловалась на боли в суставе, остеосаркому — онкологическое заболевание. Решение о лечении было принято максимально быстро, за что родители очень благодарили врачей. По словам Редькиной, Педиатрический университет уже известен своими "врачами-детективами". Сюда привозят маленьких пациентов со всех уголков России. Это СЗФО, Новгородская, Псковская области, Петрозаводск, Северный Кавказ и т.д.

При этом медик отметила, что редких заболеваний не стало больше. Улучшились диагностика, обследования и другие процедуры, но, несмотря на лучшее оборудование в стационарах, "врач на первом месте", уверена Редькина.