НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 13:31

В LG Electronics назвали беспочвенными слухи о переносе производства в Казахстан

Представители южнокорейской компании LG Electronics опровергли информацию о переносе российского производства в Казахстан или Узбекистан, назвав её "беспочвенной". Об этом пишет Business Post.

"LG Electronics не рассматривает возможность переноса российского завода в Узбекистан или Казахстан. Сообщение российского средства массовой информации беспочвенно", — отметил представитель компании.

РБК: Разработчик процессоров "Эльбрус" перенесёт производство в Зеленоград из Тайваня

РБК: Разработчик процессоров "Эльбрус" перенесёт производство в Зеленоград из Тайваня

Ранее в СМИ появилась информация, что южнокорейская LG Electroncis планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Напомним, в марте компания объявила о приостановке поставок своей продукции на территорию России.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
  • Новости
  • lg
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров