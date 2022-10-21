В LG Electronics назвали беспочвенными слухи о переносе производства в Казахстан

Представители южнокорейской компании LG Electronics опровергли информацию о переносе российского производства в Казахстан или Узбекистан, назвав её "беспочвенной". Об этом пишет Business Post .

Ранее в СМИ появилась информация, что южнокорейская LG Electroncis планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Напомним, в марте компания объявила о приостановке поставок своей продукции на территорию России.