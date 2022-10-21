Кадыров сообщил о захвате батальоном "Запад-Ахмат" укрепления ВСУ в Донбассе

Бойцы батальона "Запад-Ахмат", заняв оборонительные сооружения Вооружённых сил Украины, захватили большое количество трофейного оружия. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Бойцы батальона "Запад-Ахмат" показали захваченное оружие противника. Видео © t.me / RKadyrov_95

"В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия", — написал глава региона.

Захватив вооружение, бойцы под командованием Исмаила Агуева также взяли в плен троих украинских военнослужащих. По словам Кадырова, "наиболее неисправимых уничтожили". Глава Чечни добавил, что работа по освобождению территории российского Донбасса не прекращается, а союзные силы продолжают "выдавливать" противника с огневых позиций.