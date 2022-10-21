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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 14:39
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Кадыров сообщил о захвате батальоном "Запад-Ахмат" укрепления ВСУ в Донбассе

Бойцы батальона "Запад-Ахмат", заняв оборонительные сооружения Вооружённых сил Украины, захватили большое количество трофейного оружия. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Бойцы батальона "Запад-Ахмат" показали захваченное оружие противника. Видео © t.me / RKadyrov_95

"В результате слаженных и грамотных действий занят очередной рубеж, который достаточно долго удерживал противник. Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия", — написал глава региона.

Захватив вооружение, бойцы под командованием Исмаила Агуева также взяли в плен троих украинских военнослужащих. По словам Кадырова, "наиболее неисправимых уничтожили". Глава Чечни добавил, что работа по освобождению территории российского Донбасса не прекращается, а союзные силы продолжают "выдавливать" противника с огневых позиций.

Сыновья Кадырова приняли участие в захвате бойцов ВСУ и решили доставить троих пленных в Грозный
Сыновья Кадырова приняли участие в захвате бойцов ВСУ и решили доставить троих пленных в Грозный

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о сорванной "Ахматом" попытке прорыва ВСУ. Среди потерь противника один уничтоженный танк, боевая машина пехоты, а также "некоторое количество" личного состава, уточнил он.

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ТАСС / Елена Афонина

Ирина Фальке
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